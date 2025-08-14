Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что госкорпорация готова обсуждать судьбу этого топлива по линии МАГАТЭ

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Росатом надеется, что переговоры с США могут дать ответы на вопросы по использованию американского топлива на ЗАЭС, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в эфире "Россия-24".

"В свое время американская сторона доносила до нас определенную озабоченность по топливу [на ЗАЭС], по правам интеллектуальной собственности. Мы ответили и по нашим дипканалам, и по линии МАГАТЭ, что готовы обсуждать судьбу американского топлива, как находящегося в ректорах, так находящегося в хранилищах. Думаем, что, может быть, развязка переговорная с США даст ответы в том числе и на эти вопросы", - сказал он.