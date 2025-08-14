Эксперт Спенсер: строительство туннеля между РФ и США будет взаимовыгодно

Согласно расчетам специалиста, "ежегодная пропускная способность туннеля под Беринговым проливом трансконтинентальной железнодорожной магистрали превысила бы 400 млн тонн"

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 14 августа. /ТАСС/. Строительство железнодорожного туннеля под Беринговым проливом было бы выгодно и России, и США. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС американский эксперт в сфере железнодорожных перевозок Скотт Спенсер.

Говоря о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа в Анкоридже (штат Аляска), он отметил: "Что касается предстоящего саммита, я лично считаю, что трансконтинентальная железнодорожная магистраль входит в число многих вопросов, по которым президент Трамп и президент Путин могут прийти к согласию". "Это было бы взаимовыгодно для обеих стран", - подчеркнул эксперт, комментируя возможность строительства железнодорожного туннеля, который связал бы Чукотку и Аляску.

Согласно расчетам специалиста, "ежегодная пропускная способность туннеля под Беринговым проливом трансконтинентальной железнодорожной магистрали превысила бы 400 млн тонн". "Это 3% от общих объемов мировой торговли на сегодняшний день", - отметил Спенсер, который возглавляет независимую международную группу экспертов, выступающих за строительство упомянутого туннеля. Она объединяет несколько десятков специалистов, в том числе в сферах железнодорожных перевозок и инженерного дела. По мнению эксперта, тоннель мог бы стать "Панамским каналом XXI века". "Это взаимовыгодно не только для США и России, но также для Канады и Китая", - отметил он.

Как подчеркнул Спенсер, примером плодотворного сотрудничества между Россией и США является Международная космическая станция (МКС). Он заострил внимание на том, что строительство железнодорожного туннеля под Беринговым проливом стоило бы примерно столько же, сколько создание и обслуживание этого орбитального комплекса. "Создание МКС стоило $100 млрд, а поддержание ее работы обходится [ежегодно] в несколько миллиардов долларов <...>", - отметил он.

Эксперт констатировал, что сведение МКС с орбиты планируется осуществить в 2030 году. "У нас есть возможность разрабатывать гораздо более долгосрочный проект", - отметил он, имея в виду создание туннеля под Беринговым проливом. Специалист добавил, что срок эксплуатации этого сооружения составил бы от 150 до 200 лет. За это время, по его мнению, первоначальные капиталовложения в размере $100 млрд многократно окупились бы в результате развития международной торговли, которое стимулировало бы экономический рост.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его свидетельству, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, уточнил Ушаков.