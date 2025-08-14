Более чем у 15 тыс. аккредитованных компаний выручка от IT-деятельности превышает 70%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Около 19 тыс. IT-компаний в России в ходе ежегодной проверки сохранили аккредитацию Минцифры, которая дает право льготы и преференции, сообщается в канале министерства в Max.

Более чем у 15 тыс. аккредитованных компаний выручка от IT-деятельности превышает 70%, что позволило им применять пониженные тарифы страховых взносов. У более 4 тыс. показатель превышает 30%.

Аккредитации лишились порядка 1 тыс. организаций - они либо не подали заявление на подтверждение, либо не соответствовали критериям. Самые частые причины аннулирования аккредитации - несоответствие уровня зарплат среднему по РФ или региону, низкая выручка от IT-деятельности (менее 30%) и отсутствие сайта компании на русском языке.