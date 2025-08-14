Лихачев: Запорожская АЭС находится в безопасном состоянии

Генеральный директор Росатома подчеркнул, что коллектив станции сплочен

МОСКВА, 14 августа /ТАСС/. Запорожская АЭС находится в безопасном состоянии, коллектив на станции сплочен, сказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в эфире канала "Россия-24".

"Несмотря на возрастающую военную активность и угрозу, станция в безопасном состоянии, коллектив сплочен. Город Энергодар делает все, чтобы как можно скорее жизнь стала абсолютно мирной", - сказал он.

13 августа Росатом сообщал о массированном обстреле промзоны и объектов ЗАЭС и росте интенсивности атак на станцию и прилегающую территорию за весь последний месяц.