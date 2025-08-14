На первый этап восстановления Белгородской области нужно более 30 млрд рублей

Программа охватит более 560 населенных пунктов

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Свыше 30 млрд рублей необходимо для реализации первого этапа государственной программы по восстановлению и развитию Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На реализацию первого этапа данной программы на ближайшие три года необходимый объем финансирования - более 30 млрд рублей. И мы берем на себя обязательство выполнить все мероприятия программы в срок", - подчеркнул Гладков в ходе пресс-конференции.

По поручению президента РФ Владимира Путина с 22 мая 2025 года ведется работа по подготовке и реализации программы по восстановлению и социально-экономическому развитию приграничных субъектов, включая Белгородскую область. Программа охватит более 560 населенных пунктов, из которых 460 находятся в 30-километровой зоне от границы.

Общий объем финансирования программы до 2030 года предварительно оценивается в 157,4 млрд рублей. Первый этап (2025-2027 годы) предполагает финансирование в размере 30,4 млрд рублей. На втором этапе будет проведена корректировка финансирования на период с 2028 по 2030 год на основе долгосрочного плана развития территории.

Программа включает три блока: усиление мер безопасности (4,8 млрд рублей), восстановление инфраструктуры и обеспечение социальных прав граждан (не менее 51,3 млрд рублей на восстановление инженерной инфраструктуры, 33,6 млрд рублей на обеспечение жильем, 4,4 млрд рублей на восстановление жилых помещений и 11 млрд рублей на восстановление социальных объектов) и социальную поддержку и восстановление экономического потенциала региона (18,1 млрд рублей на компенсации, соцконтракты, детский отдых и 26,1 млрд рублей на экономические меры поддержки).