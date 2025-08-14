Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт подчеркнула, что президент США "не сообщает заранее о шагах, которые может сделать или не сделать в будущем"

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые антироссийские санкции, его приоритетом является дипломатия. Об этом заявила в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Отвечая на вопрос о том, каким образом Вашингтон может усилить давление на Москву, Ливитт сказала, что "у президента имеется множество инструментов, которые он может применить в случае необходимости". При этом представитель Белого дома подчеркнула, что Трамп "не сообщает заранее о шагах, которые может сделать или не сделать в будущем". "Но он всегда говорил, что для завершения этого конфликта в первую очередь намерен использовать дипломатию и переговоры, именно на это он и рассчитывает завтра. Но, разумеется, есть санкции и другие меры, которые президент может принять, если ему придется. Это не значит, что он хочет этого", - отметила Ливитт.