МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 8 августа 2025 года составили $686,4 млрд, увеличившись за неделю на $10 млрд, или на 1,5%, в основном из-за положительной переоценки, говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 1 августа объем резервов был равен $676,4 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.