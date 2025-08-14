Относительно уточненного показателя мая 2025 года профицит баланса внешней торговли товарами вырос на $0,6 млрд

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам июня 2025 года снизился на $2,5 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составил $9,3 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

Относительно уточненного показателя мая 2025 года профицит баланса внешней торговли товарами вырос на $0,6 млрд, до $9,3 млрд за счет более существенного сокращения импорта товаров по сравнению с экспортом.

Дефицит баланса услуг в июне расширился до $4,8 млрд, что на $0,3 млрд выше относительно показателя мая в основном за счет сезонного увеличения расходов россиян в ходе зарубежных поездок. Профицит счета текущих операций в июне 2025 года составил $0,7 млрд против $2,8 млрд месяцем ранее, снижение было обусловлено увеличением отрицательного вклада баланса услуг и баланса первичных и вторичных доходов, добавил регулятор.

Профицит баланса внешней торговли товарами в январе - июне 2025 года уменьшился до $57,3 млрд с $70,9 млрд годом ранее за счет снижения экспорта при устойчивых объемах импорта, сообщает регулятор. Профицит счета текущих операций за январь - июнь снизился до $25 млрд с $42,1 млрд за соответствующий период 2024 года за счет ослабления торгового баланса и расширения дефицита баланса услуг.