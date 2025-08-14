Внешний долг России вырос на $32,2 млрд

На 1 июля он составил $323 млрд

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Внешний долг России на 1 июля 2025 года составил $323 млрд, что на 11,1% (или на $32,2 млрд) выше показателя на начало 2025 года, следует из материалов ЦБ РФ.

"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2025 года составил 323,0 млрд долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 млрд долларов США, или на 11,1%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования", - отметили в ЦБ.

По данным на 1 июля 2024 года, внешний долг РФ составлял $315,908 млрд.