Закладка судов на новых мощностях "Северной верфи" может начаться в 2028 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Закладка судов на новых производственных мощностях "Северной верфи" в Санкт-Петербурге может начаться в IV квартале 2028 года. Благодаря модернизации верфь перейдет на строительство судов по новой технологии, сообщил журналистам гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков после церемонии спуска на воду на "Северной верфи" фрегата "Адмирал Амелько".

"Работа [по модернизации] будет идти поэтапно. Таким образом, чтобы не мешать действующему производству, потому что производство по текущим заказам на заводе прекращаться не будет все это время. <…> Это не ремонт, это, по сути, строительство новой верфи на месте старой. Это поэтапный процесс, мы планируем на вновь создаваемых мощностях уже в конце 2028 года начать строить суда принципиально в рамках новой строительной технологии", - сказал он.

Предприятие сможет строить суда размером до 350 на 60 м: танкеры типа Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы, универсальные сухогрузы, спасательные, научно-исследовательские суда, рыболовный и вспомогательный флот.

По расчетам ОСК, по итогам модернизации судостроительного завода кратно увеличится обработка металла в 15 раз до 90 тыс. тонн металла в год, что позволит строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год. В рамках модернизации планируется внедрение крупноблочной сборки судов, автоматизированных линий резки и сварки, современных дробеструйно-окрасочных камер и строительство крытых стапельных позиций. Это позволит сократить цикл строительства и повысить техническую готовность судов до 90% еще на этапе стапеля. Реализация проекта также позволит создать до 4 тыс. рабочих мест.

Ожидается, что модернизация "Северной верфи" завершится к 2030 году. Объем инвестиций корпорации в проект составит не менее 300 миллиардов рублей.