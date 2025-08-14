Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что пять предприятий находятся в стадии строительства, столько же расширяют свои производства

ЛИПЕЦК, 14 августа. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Липецкой области произвели продукцию на сумму свыше 470 млрд рублей с момента создания ОЭЗ в 2006 году. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"ОЭЗ промышленно-производственного типа 19 лет работает в Липецкой области. На данный момент в ней зарегистрированы 67 резидентов, объем вложенных инвестиций - более 120 млрд рублей, объем произведенной продукции - свыше 470 млрд рублей, объем налоговых отчислений - 28,7 млрд рублей. Создано свыше 6 тыс. 300 рабочих мест", - сказал Артамонов.

По его словам, на данный момент пять предприятий ОЭЗ находятся в стадии строительства, столько же расширяют свои производства. Губернатор пояснил, что ОЭЗ представляет собой три промышленные площадки в городах Грязи, Липецк и в Елецком районе, общая площадь участков составляет около 2,5 тыс. га.

"По итогам VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России ОЭЗ "Липецк" была признана лучшей ОЭЗ промышленно-производственного типа в РФ. Этот статус она получала дважды - в 2022 и в 2024 годах", - отметил Артамонов.

Губернатор добавил, что сотрудничество правительства региона с резидентами ОЭЗ выходит на новый уровень. "Компании совместно с регионом готовят кадры, вкладываются в развитие материальной базы колледжей и техникумов. В частности, в 2025 году завод "Гермес-Липецк" провел второй "Кубок сварки" - соревнование для будущих профессионалов, цель которого - возрождение рабочих профессий и привлечение молодых профессионалов на производство", - пояснил Артамонов.

Помимо этого, в ОЭЗ "Липецк" развивают промышленный туризм, сообщил губернатор, пояснив, что с августа 2024 года ее посетили более 4 тыс. человек. Гостям доступны экскурсии по производствам и знакомство с высокотехнологичными предприятиями.