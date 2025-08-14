Благодаря новым инвестиционным проектам предприниматели смогут восстановить деятельность и продолжить развитие, отметил губернатор области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Предприятия Белгородской области, ставшие участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), уже получили льготы на 147,8 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции, посвященной первым итогам работы СЭЗ.

Губернатор отметил, что создание СЭЗ в регионе - важное стратегическое решение президента РФ Владимира Путина. "Функционирование преференциального режима направлено на поддержку предпринимателей, пострадавших от обстрелов. Благодаря новым инвестиционным проектам они смогут восстановить деятельность и продолжить развитие", - отметил Гладков.

В состав СЭЗ вошли земельные участки 14 предприятий, производящих широкий спектр продукции, от кормов для животных до химических веществ. Они уже инвестировали 222,5 млн рублей и планируют вложить около 3 млрд рублей, что позволит создать 600 новых рабочих мест и сохранить почти 2 тыс.

"Очень благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за очень важное для нас решение о создании свободной экономической зоны. Потому что это не только восстановление после вражеских обстрелов. Это и новые объемы производства, и новые инвестиции. Самое главное, что это развитие бизнеса. Наша задача - качественное оказание помощи нашим предприятиям при федеральной поддержке", - подчеркнул Гладков.

Белгородская область ожидает решения правительства РФ по еще семи потенциальным участникам СЭЗ. Режим СЭЗ действует в регионе с осени 2024 года. Участники СЭЗ имеют возможность пользоваться льготами по налогу на прибыль, имущество и платить пониженные страховые взносы.