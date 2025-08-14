Внедрение закона о локализации автомобилей для такси призвали отложить

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов отметил, что закон стимулирует рост нелегального сектора, а легальные перевозчики оказываются в невыгодном положении

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Необходимо отложить практическое внедрение закона о локализации автомобилей для такси до момента готовности к этому отечественного автопрома. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

"Необходимо отложить практическое внедрение закона о локализации до момента готовности отрасли отечественного производства легковых автомобилей. <…> Одновременно необходимо сформировать государственный лизинговый механизм такого перехода в отношении водителей-самозанятых с льготными программами по образцу тех, что есть для покупателей сельхозтехники", - сказал депутат.

Он отметил, что закон стимулирует рост нелегального сектора, а легальные перевозчики оказываются в невыгодном положении. "По разным оценкам, до миллиона самозанятых водителей, которые составляют основу таксомоторных перевозок за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, были вынуждены уйти в "серую зону". Потому что для самозанятых требования непосильные", - уточнил Наумов.

Среди основных препятствий он назвал высокую стоимость страховых полисов ОСАГО и ОСГОП, обязательную регистрацию в реестрах и медосмотры. "Уход водителей в тень - это прямые потери для бюджета в виде неуплаченных налогов, которые могут исчисляться десятками миллиардов рублей. Мы выталкиваем экономически активных граждан за рамки правового поля, создавая социальное напряжение и риски. И, конечно же, вопросы безопасности водителей, пассажиров, пешеходов, общества в целом", - добавил Наумов.