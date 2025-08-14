Спецпредставитель президента РФ: ни одна страна в мире не способна сама производить дроны

Развитие в этой технологической сфере возможно только за счет международной кооперации, считает гендиректор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Автономность в разработке и производстве беспилотников на уровне 100% недоступна ни одной стране в мире - развитие в этой технологической сфере возможно только за счет международной кооперации, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.

"Если взять дрон как передовую технологию, то ни одна страна в мире - ни США, ни КНР, ни Россия, - не способна сделать его самостоятельно. Это всегда вопрос кооперации", - сказал Песков, отвечая на вопрос модератора пленарной сессии международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего", заместителя генерального директора ТАСС Михаила Петрова о том, возможно ли настоящее тесное сотрудничество государств в развитии беспилотников или это сфера жесткой конкуренции.

"Только в кооперации, за счет обмена технологиями, взаимного обмена обязательствами, процессами исследования, преподавания и производства, платформизации можно такой технологический суверенитет создать", - заключил спецпредставитель президента РФ.

Платформа роста

Говоря о будущем отрасли БПЛА, Песков назвал ее "платформой международного сотрудничества и роста", которую странам предстоит развивать совместно в ближайшие десятилетия.

"У нас одна планета Земля, общее небо с нашими дружественными и недружественными странами, поэтому развивать ее мы будем вместе. <…> Мы считаем, что слово "экспорт" здесь устарело. Речь идет именно о совместном проектировании совместного технологического суверенитета и о совместном освоении новых пространств", - отметил он.

Специальный представитель президента России также указал на то, что время дронов только начинается, а сами они представляют собой "вырвавшийся на свободу искусственный интеллект", поэтому эволюция БПЛА будет сопровождаться развитием ИИ. При этом темпы этих процессов будут настолько высокими, что "99% тех технических систем, которые проектируются сегодня, не переживут рубеж 5-10 лет и уйдут, как устаревшие технологии", отметил он.