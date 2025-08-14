Как отмечают депутаты фракции "Новые люди" , некоторые авиакомпании используют для этих целей платные линии поддержки, "где минута разговора, включая ожидание ответа, может достигать 85 рублей"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили письмо на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина с предложением законодательно установить единый стандарт информирования пассажиров авиакомпаний, предусматривающий использование бесплатных линий связи. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в письме, авиаперевозчики обязаны информировать пассажиров об изменениях в расписании, что "является важной нормой для защиты их прав". Однако, как отмечают депутаты, некоторые авиакомпании используют для этих целей платные линии поддержки, "где минута разговора, включая ожидание ответа, может достигать 85 рублей". В условиях роста числа задержек - свыше 6 тыс. только за первое полугодие 2025 года, что сопоставимо с показателями за весь 2023 год, - "граждане все чаще вынуждены обращаться за информацией, оплачивая право на ее получение из собственных средств".

"Считаем целесообразным законодательно установить единый стандарт для информирования пассажиров. Полагаем, что для консультирования по вопросам, связанным с уже приобретенными билетами, авиакомпании должны использовать исключительно бесплатные для граждан линии связи", - говорится в документе.

Депутаты также отметили, что на пассажиров перекладывается "необоснованная финансовая нагрузка за решение проблем, нередко возникающих в том числе по вине самой авиакомпании". "Эта практика не соответствует ни стандартам сервиса в других отраслях, ни передовому международному опыту, где поддержка клиентов по уже заключенным договорам осуществляется без взимания дополнительной платы", - добавили они.