Первый вице-премьер поручил Минтрансу совместно с Минфином и отраслевым объединением "Союзцемент" рассчитать экономическую эффективность применения цементобетонных технологий в дорожном строительстве

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ведомствам сопоставить планы по жилищному строительству и реализации инфраструктурных проектов до 2027 года с необходимыми объемами выпуска цемента, а также рассмотреть необходимость возвращения к обязательной сертификации каждой партии ввозимой продукции, сообщил кабмин по итогам совещания по развитию отрасли строительных материалов.

В мероприятии приняли участие представители Минпромторга, Минстроя, Минэкономразвития, Минфина и других федеральных органов исполнительной власти, крупнейших производителей, отраслевых ассоциаций и союзов.

Как говорится в сообщении, участники совещания обсудили состояние промышленности строительных материалов, в том числе цементной отрасли. Реализуются четыре инвестиционных проекта, запуск которых запланирован на конец 2026 года. Это позволит увеличить производственные мощности суммарно на 2,7 млн тонн цемента в год. Общий объем инвестиций в проекты составит более 20 млрд рублей.

"Денис Мантуров поручил Минстрою России совместно с Минпромторгом России сопоставить планируемые темпы жилищного строительства и реализации инфраструктурных проектов на период до конца 2026 года с необходимыми объемами производства цемента, учитывая при этом прогнозы развития экономики. Кроме того, для стабилизации ситуации на рынке и защиты внутреннего рынка первый вице-премьер поручил рассмотреть необходимость возвращения к обязательной сертификации каждой партии ввозимой продукции", - говорится в сообщении.

В ходе совещания также были рассмотрены возможности и перспективы строительства бетонных дорог Мантуров поручил Минтрансу совместно с Минфином и отраслевым объединением "Союзцемент" рассчитать экономическую эффективность применения цементобетонных технологий в дорожном строительстве.