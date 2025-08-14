В ГД планируют обсудить корректировку топливного демпфера после начала осенней сессии

Изменения в Налоговый кодекс повысят экономическую эффективность нефтепереработки и рынка в целом, считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Госдума может сразу после начала осенней сессии рассмотреть предложения правительства РФ о корректировке параметров топливного демпфера. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич в своем Telegram-канале.

"Рассчитываем, что сразу после начала осенней сессии рассмотрим предложения правительства России о корректировке параметров топливного демпфера. Изменения в Налоговый кодекс повысят экономическую эффективность нефтепереработки и рынка в целом", - написал он.

Депутат сообщил, что принял участие в совещании у заместителя председателя правительства Александра Новака, посвященном ситуации на рынке нефтепродуктов. В ходе обсуждения отмечалось, что участники рынка и регуляторы работают согласованно и намерены сдержать рост цен.

"Все без исключения понимают, что насыщение топливом внутреннего рынка - неизменный приоритет. Вторая задача - сохранение уровня розничных цен исходя из параметров прогнозируемой инфляции", - написал Станкевич.

Он также отметил, что временный запрет на экспорт бензина направлен на достижение этих целей. Что касается сельского хозяйства, то спрос на топливо со стороны аграриев удовлетворяется в полном объеме, при этом цены на дизельное топливо демонстрируют снижение в годовом выражении.

О новых мерах

Ранее три источника ТАСС в отрасли сообщили, что правительство планирует продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь. Такое решение было принято на совещании вице-премьера России Александра Новака с нефтяниками.

Источники отметили, что среди решений была также принята рекомендация сдерживать рост цен на топливо как в опте, так и в розничном сегменте.

Один из источников сообщил, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года. По бензину ее могут поднять с 10% до 15%, по дизелю - с 20% до 25%.

Меры были подготовлены на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

По данным Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 11 августа составил 5,3%, что больше уровня инфляции за тот же период (4,2%). Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже третью неделю подряд (с 22 июля), до этого цена топлива была ниже среднего по стране увеличения уровня цен.

В конце июля правительство РФ приняло решение временно, до 31 августа 2025 года, ограничить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов. Ранее решение распространялось только на непроизводителей.