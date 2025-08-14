Тема беспилотных систем должна присутствовать повсеместно, отметил глава региона Вячеслав Федорищев

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Разработчики беспилотных систем в Самарской области получат налоговые преференции. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на пленарной сессии в рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

"Мы обнуляем всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем. В том числе в геймификации, которой мы сейчас занимаемся откровенно мало. Если есть компания, готовая с нами посотрудничать, мы приглашаем", - сказал он.

По словам Федорищева, тема беспилотных систем должна присутствовать повсеместно, включая мобильные приложения. По его мнению, это позволит вовлекать в нее широкий круг людей, особенно молодежь.

В Самарской области создан региональный кластер беспилотных авиационных систем (БАС), в который вошли шесть организаций. Разработана и утверждена региональная программа развития беспилотной авиации до 2030 года. С конца 2023 года Самарская область приступила к созданию регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БАС. По нацпроекту планируют создать наземную инфраструктуру для выполнения полетов дронов, оснастить оборудованием пилотные образовательные учреждения региона, а также закупить беспилотные авиационные системы для нужд, связанных с охраной лесов.