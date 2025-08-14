Говоря об источнике финансирования, глава министерства Антон Алиханов отметил, что им является внутренний доходный ресурс, который администрирует Минпромторг

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает, что программа поддержки льготного автокредитования будет дополнительно дофинансирована на 10 млрд рублей до конца сентября 2025 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Мы надеемся, что это (дофинансирование - прим. ТАСС) произойдет в августе или в сентябре - не позже. Но, по сути, эта программа уже работает: мы с банками договорились, и они делают это сейчас за счет собственных ресурсов, а деньги государственные их догонят", - сказал он.

Говоря об источнике финансирования, Алиханов отметил, что им является внутренний доходный ресурс, который администрирует Минпромторг.

Ранее Алиханов сообщил, что ключевой задачей ведомства в настоящий момент является поддержка автокредитования . Он также заявил, что Минпромторг планирует направить дополнительно 10 млрд рублей на поддержку льготного автокредитования в России.