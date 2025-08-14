Ее приостанавливали из-за боевых действий

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Украина и Катар решили возобновить концессию на пользование портом Ольвия в Николаевской области, приостановленную из-за боевых действий. Об этом сообщило украинское министерство развития общин и территорий.

"Минразвития, ООО "Кютерминалз Ольвия" и катарская компания QTerminals подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании. В нем говорится о возобновлении концессионного проекта в специализированном морском порту Ольвия в Николаевской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Порт был передан в пользование катарской компании 20 августа 2020 года на 35 лет. В том же году правительство Украины заключило соглашение о передаче порта Херсона в концессию грузинско-швейцарской компании "Рисойл-Херсон" на срок 30 лет. После февраля 2022 года эти проекты были приостановлены.