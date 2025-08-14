Правительство также рекомендовало нефтяникам сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь, для непроизводителей - до конца октября. Об этом сообщил кабмин по итогам совещания Александра Новака с нефтяниками.

"Для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, который будет действовать в том числе для производителей, и на октябрь для непроизводителей нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Правительство также рекомендовало нефтяникам сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Новак поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС.

"Прошу Минэнерго в контакте с нефтяными компаниями продолжать работу по балансировке топливного рынка в период повышенного спроса с учетом проводимых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и уборочной сельскохозяйственной кампании. Необходимо в ежедневном режиме держать ситуацию на особом контроле и при необходимости принимать соответствующие меры", - подчеркнул Новак.

В правительстве отметили, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом. В результате выполнения нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок топлива и продаж на биржевых торгах за последние два дня оптовые цены на бензин демонстрируют снижение. Ситуация с дизельным топливом остается стабильной.

О других мерах

Ранее три источника ТАСС в отрасли сообщали, что правительство планирует продлить запрет экспорта бензина для производителей топлива на весь сентябрь. Такое решение было принято на совещании вице-премьера России Александра Новака с нефтяниками.

Источники отметили, что среди решений была также принята рекомендация сдерживать рост цен на топливо как в опте, так и в розничном сегменте.

Один из источников сообщил, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года. По бензину ее могут поднять с 10% до 15%, по дизелю - с 20% до 25%.

Меры были подготовлены на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

По данным Росстата, рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 11 августа составил 5,3%, что больше уровня инфляции за тот же период (4,2%). Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже третью неделю подряд (с 22 июля), до этого цена топлива была ниже среднего по стране увеличения уровня цен.

В конце июля правительство РФ приняло решение временно, до 31 августа 2025 года, ограничить экспорт бензина для производителей нефтепродуктов. Ранее решение распространялось только на непроизводителей.