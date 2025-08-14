Урожайность зерновых культур составляет около 50 ц/га

БЕЛГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Белгородская область планирует в 2025 году увеличить до 2,7 млн тонн валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, это на 12% больше результатов прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции.

"Планируем увеличить валовой сбор зерновых и зернобобовых культур до 2,7 млн тонн в 2025 году, что превысит показатель предыдущего года в 2,4 млн тонн. По показателям мы уже превосходим предыдущий год. Надеемся, что погода и, конечно же, оперативная обстановка позволят реализовать намеченные планы. Потому что Белгородская область вносит огромный вклад в продовольственную безопасность страны. Это задача, которую нам ставили наш президент Владимир Владимирович Путин и правительство Российской Федерации", - подчеркнул Гладков.

По данным на сегодняшний день, урожайность зерновых культур составляет около 50 ц/га, что на 13 ц/га выше прошлогодних показателей. Уборочную кампанию в регионе планируется завершить с запланированными показателями валового сбора сельскохозяйственных культур.

В 2025 году в Белгородской области планируется убрать 568 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из них 352 тыс. га озимых культур и 216 тыс. га яровых, зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь уборки кормовых культур составляет 131,6 тыс. га. Потребность в грубых кормах оценивается в 649 тыс. тонн, из которых на конец июля 2025 года в регионе заготовили около 55% - 355,7 тыс. тонн.

В приграничных районах уборочная кампания ведется в защищенной технике, с детекторами дронов, а в некоторых случаях и под прикрытием бойцов подразделений "Орлан", "БАРС-Белгород" и самообороны.