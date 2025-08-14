В регионе разрабатывают основанные на ИИ программные продукты для точного внесения удобрений с анализом степени поражения участка поля

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обработка 200 тыс. гектаров сельхозземель в Самарской области производится с помощью беспилотников в рамках эксперимента в этом году. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на пленарной сессии в рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

"200 тыс. гектаров в этом году мы обрабатываем беспилотными технологиями, это эксперимент. Экономическая эффективность составляет порядка 35%", - сказал губернатор.

По его информации, идет разработка основанных на искусственном интеллекте программных продуктов для точного внесения удобрений с анализом степени поражения того или иного участка поля.

Посевные площади в Самарской области в 2025 году составляют около 2,2 млн га. Аграрии региона на начало августа уже убрали 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур. Намолочено более 2 млн тонн зерна.

В Самарской области создан региональный кластер беспилотных авиационных систем (БАС), в который вошли шесть организаций. Разработана и утверждена региональная программа развития беспилотной авиации до 2030 года. С конца 2023 года Самарская область приступила к созданию регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БАС. По нацпроекту планируют создать наземную инфраструктуру для выполнения полетов дронов, оснастить оборудованием пилотные образовательные учреждения региона, а также закупить беспилотные авиационные системы для нужд, связанных с охраной лесов.