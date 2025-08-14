Губернатор региона назвал развитие беспилотной отрасли задачей номер один

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Предприятия Самарской области выпускают около четверти всех беспилотных систем в России и 60% комплектующих для них. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на пленарной сессии в рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

"Сейчас предприятия Самарской области выпускают порядка 60% комплектующих для беспилотной авиации в стране. Самарская область выпускает около четверти беспилотников физически, и это не предел", - сказал Федорищев.

Он подчеркнул, что развитие беспилотной отрасли - "задача номер один", и нельзя упускать возможность лидерства. Губернатор отметил, что по поручению президента создается институт беспилотных систем, который объединит потенциал 20 ведущих вузов страны. Строящийся в регионе кампус также переориентирован на беспилотные технологии. В научно-производственном центре беспилотных авиасистем в регионе уже работают 64 команды специалистов из 22 регионов страны.

В Самарской области создан региональный кластер беспилотных авиационных систем (БАС), в который вошли шесть организаций. Разработана и утверждена региональная программа развития беспилотной авиации до 2030 года. С конца 2023 года Самарская область приступила к созданию регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий БАС. По нацпроекту планируют создать наземную инфраструктуру для выполнения полетов дронов, оснастить оборудованием пилотные образовательные учреждения региона, а также закупить беспилотные авиационные системы для нужд, связанных с охраной лесов.