Ущерб связан с погодными условиями

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Потери по урожаю яблок в Ставропольском крае в 2025 году составили порядка 15% по сравнению с 2024 годом, а также около 60% составили потери по урожаю косточковых культур, связанно это с погодными условиями. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

"У нас были заморозки и это внесло свои коррективы в вегетацию растений, в итоге мы видим, что по яблокам потеряем где-то 15% точно, по косточковым культурам потеряли уже к уровню прошлого года где-то 60%. <…> Погодный фактор - это риск, который невозможно избежать на 100%", - сказал Измалков.