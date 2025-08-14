Их планируется запустить в 2027 году

МАРИИНСКИЙ ПОСАД /Чувашия/, 14 августа. /ТАСС/. Контракты по строительству причальных стенок на Волге в городах Козловка и Мариинский Посад в Чувашии, подписанные в январе 2025 года, расторгнуты подрядчиком в одностороннем порядке. Несмотря на паузу в строительстве, планируется запустить причалы в первоначально предусмотренные сроки - в 2027 году, сообщил журналистам вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов.

Расходы на строительство причальных стенок в городах Мариинский Посад и Козловка оцениваются более чем в 1 млрд рублей. По словам Краснова, контракты на оба объекта были подписаны в январе 2025 года с одним подрядчиком, который спустя полгода принял решение о расторжении договоров. Первоначально власти планировали, что новые причалы примут первые теплоходы в навигацию 2027 года.

"[Ведется] работа по формированию новой заявки на проведение конкурсов [по строительству причальных стенок в Мариинском Посаде и Козловке]. <…> Полгода прошло, нам эти полгода надо наверстать. <…> Наша задача - постараться уложиться в заранее намеченные сроки строительства, <…> чтобы в навигацию 2027 года теплоходы смогли причаливать и в Козловке, и в Мариинском Посаде", - отметил Краснов.

Помимо этого, проект напрямую или косвенно затрагивает смежные задачи - в частности, вопросы благоустройства территорий, формирования туристических маршрутов, организации мест торговли, общепита и отдыха. К примеру, в Мариинском Посаде планируют обустроить "бесшовный" маршрут, напрямую связывающий причал с главным достопримечательностями города - Государевой Горой, музеями, храмами. "Решение по строительству причальной стенки должно <…> отвечать запросам местных жителей, туристов и тех, кто будет в дальнейшем эксплуатировать этот объект", - пояснил Краснов.

Развитие Мариинского Посада

Одновременно в Мариинском Посаде продолжится работа по развитию одной из известных в Чувашии природных смотровых площадок - Государевой Горы, с которой открывается панорамный вид на Волгу. В 2024 году по итогам всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды из федерального бюджета на благоустройство направили более 70 млн рублей. На эти средства благоустроили территорию от набережной до Государевой Горы, построили смотровую башню и кафе, установили арт-объекты, обустроили прогулочные маршруты. В настоящее время решаются, в частности, вопросы о передаче площадки на баланс муниципалитета и поиске инвестора для организации общепита.

Приоритетным направлением остается развитие речных перевозок. В ходе совещания по развитию туризма владелец дебаркадера Андрей Казаков предложил передать муниципалитету скоростные судна, которые регион намерен закупить в последующие годы, и создать региональную судоходную компанию с центром в Мариинском Посаде. Бизнесмен не исключает, что в перспективе перевозки по Волге могут стать одной из альтернатив наземному транспорту. Краснов попросил сформулировать предложение, в том числе представить финансово-экономический прогноз и востребованность таких перевозок.

Туристический налог

На совещании по развитию туризма Краснов сообщил, что по итогам первого полугодия три муниципалитета в Чувашии получили свыше 14 млн рублей доходов от уплаты туристического налога, в том числе Чебоксары заработали 11,2 млн рублей, Чебоксарский округ - 2,9 млн, Новочебоксарск - свыше 600 тыс. рублей. Вице-премьер отметил, что предложил чебоксарским властям направить часть средств от турналога на обновление плитки у памятника Екатерине II вблизи Свято-Троицкого монастыря. Чебоксарский округ планирует на средства от нового налога отремонтировать дорогу.

Ставка туристического налога составляет 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки. Средства зачисляются в бюджеты муниципалитетов.