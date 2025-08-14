Новгородской области из госбюджета дополнительно выделили 111 млн рублей

Средства направят, в частности, на поддержку инвестиционных проектов и обеспечение лекарствами

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Новгородская область дополнительно получит из федерального бюджета 111 млн рублей, сообщает пресс-служба Новгородской областной думы. Средства будут направлены в том числе на поддержку инвестиционных проектов и обеспечение лекарствами.

"111 млн рублей дополнительно будет выделено региону из федерального бюджета. Изменения в областной бюджет обсуждались на внеочередном заседании правительства Новгородской области под руководством врио губернатора региона Александра Дронова. В заседании принял участие заместитель председателя Новгородской областной думы Владимир Королев", - указано в сообщении.

На обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан планируется направить 22 млн рублей, а также на специализированное питание для детей-инвалидов, 9,6 млн рублей направят на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны.

На программу развития туризма предполагается выделить 27 млн рублей. Кроме того, 44 млн рублей выделят на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.

За счет доходов областного бюджета и перераспределения образовавшейся экономии планируется предоставить средства на соцподдержку граждан, приобретение новых машин скорой помощи, на социальную поддержку молодых специалистов системы здравоохранения, реализацию пилотного проекта по стимулированию рождаемости в регионе и оказание социальной помощи малоимущим семьям.

Изменения в закон об областном бюджете будут рассмотрены депутатами Новгородской областной думы на заседании 28 августа.