Предлагают ввести корректирующие коэффициенты с учетом удаленности лесного участка от дорог и препятствий к нему, говорится в проекте постановления правительства

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минприроды РФ намерено уточнить условия взимания пониженной арендной платы за аренду лесного участка, который используется для реализации приоритетного инвестиционного проекта. Соответствующий проект постановления правительства РФ, вносящий изменения в прежнее постановление от 22 мая 2007 года, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минприроды России подготовлен проект постановления в связи с необходимостью уточнения порядка определения размера арендной платы при использовании лесных участков для реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса, <…> а также более четкого отражения применения коэффициента к ставкам платы, учитывающего удаленность от автомобильных дорог в соответствии с рекомендациями Счетной палаты РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы проекта предлагают при определении платы за аренду лесного участка, используемого для реализации приоритетного инвестиционного проекта, применять сложившийся в данном субъекте РФ коэффициент превышения размера арендной платы, исчисленный путем деления суммарного расчетного размера арендной платы по действующим договорам аренды лесных участков за исключением платежей по договорам аренды при реализации инвестиционных проектов, на суммарный размер арендной платы, поступающей в федеральный бюджет без учета таких инвестиционных проектов.

"Коэффициент превышения" в данном случае означает понижающий коэффициент. Как следует из пояснительной записки, в действующем постановлении применяется понижающий коэффициент 0,5. При этом, как отмечают авторы записки, после нескольких редакций документа "возникла правовая коллизия", не позволяющая должным образом рассчитать арендную плату с учетом всех факторов. "Представляется целесообразным установить единую формулировку определения коэффициента превышения", - пишут авторы.

В этом же проекте нового постановления предлагается ввести корректирующие коэффициенты с учетом удаленности лесного участка от автомобильной дороги общего пользования, а также с учетом препятствий на пути к этому участку в виде гор, болот, рек, озер и так далее.