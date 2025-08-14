Bloomberg: администрация Трампа хочет купить долю в Intel

Сделка призвана укрепить производственные мощности корпорации на территории США, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о приобретении доли в американском технологическом гиганте Intel. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, эта сделка призвана укрепить производственные мощности корпорации на территории Соединенных Штатов, в том числе помочь в строительстве производственного центра в штате Огайо. Предложение о приобретении доли последовало за встречей главы Intel Лип-Бу Тана и Трампа в Белом доме 11 августа. Условия сделки еще согласовываются. В случае достижения договоренности Лип-Бу Тан, вероятнее всего, останется во главе корпорации, отмечает агентство.

Компания не подтвердила Bloomberg информацию о переговорах с властями. "Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с администрацией Трампа. <...> Но мы не собираемся комментировать слухи", - говорится в заявлении Intel.

Трамп 7 августа призвал к отставке Лип-Бу Тана, заявив, не приводя подробностей, что тот "находится в состоянии серьезного конфликта интересов". Как пишут американские СМИ, этот призыв Трампа прозвучал после того, как сенатор-республиканец Том Коттон, возглавляющий комитет по разведке Сената Конгресса США, в письме руководству Intel выразил опасения относительно безопасности деятельности компании и якобы связями Лип-Бу Тана с Китаем. 11 августа американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что провел "очень интересную встречу" с генеральным директором Intel и назвал его "успех и подъем замечательной историей".

Лип-Бу Тан ранее инвестировал в китайские компании через свой американский фонд, а до прихода в Intel возглавлял калифорнийскую компанию Cadence Design Systems, которая в конце июля признала вину в нарушении режима экспортного контроля при поставках оборудования и программного обеспечения для разработки полупроводников китайскому военному вузу. В ответ на критику генеральный директор Intel заявил, что полностью разделяет приверженность Трампа обеспечению национальных интересов США и экономической безопасности. Он также отметил, что вокруг его профессиональной карьеры распространилось "много ложной информации".