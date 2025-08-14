"Почта банк" отозвал аккредитацию для работы с биометрией

Причиной стало предстоящее объединение банка с ВТБ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Почта банк" лишился аккредитации в Минцифры РФ, необходимой для работы с биометрией, следует из реестра министерства. В банке уточнили ТАСС, что аккредитацию отозвал сам банк, готовясь к объединению с ВТБ, и повторно получать ее не планирует.

Аккредитация была получена "Почта банком" 28 ноября 2023 года. Решение о ее прекращении принято 1 августа 2025 года, спустя один год и восемь месяцев.

"Почта банк" самостоятельно принял решение отозвать аккредитацию Минцифры в сфере работы с биометрией в связи с подготовкой к объединению с ВТБ. Получать новую аккредитацию "Почта банк" не планирует", - сообщили в связи с этим в банке.

Там напомнили, что интеграция с ВТБ завершится в мае 2026 года с переходом в ВТБ около 5 млн клиентов "Почта банка".

В конце декабря 2024 года ВТБ закрыл сделку по выкупу акций "Почта банка", консолидировав свой пакет до 100%. Расчеты по сделке прошли 23 декабря. Банк выкупил долю в 49,99% у "Почты России", цена сделки составила 36 млрд рублей. Также ранее ВТБ выкупил две акции у частного акционера.