Кассовое исполнение расходов по четырем госпрограммам, ответственным исполнителем которых является министерство, сложилось на достаточно высоком уровне

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Счетная палата проверила, как в 2024 году исполняло бюджет Министерство экономического развития. Проверка показала, что в отчетном году министерство на высоком уровне исполнило свои расходы - 99,6% (в сумме 287,1 млрд рублей). Такие данные приводятся в материалах контрольного ведомства.

"Объем неисполненных бюджетных ассигнований снизился по сравнению с предыдущим отчетным периодом в 8,3 раза", - отметил по итогам проверки аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.

Кассовое исполнение расходов по четырем госпрограммам, ответственным исполнителем которых является министерство, сложилось на достаточно высоком уровне: 100% - по госпрограммам "Развитие СКФО" и "Социально-экономическое развитие Калининградской области", 99,7% - по ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика" и 98,6% - по ГП "Развитие туризма". По итогам 2024 года достигнуты практически все программные показатели, за исключением одного показателя ГП "Развитие СКФО" (по доступности дошкольного образования для детей до 3 лет).

Проверка также выявила некоторые нарушения и недостатки, допущенные министерством в ходе исполнения бюджета.

Так, в учете Минэкономразвития не были отражены результаты научно-исследовательских работ, выполненных ФГБОУ ВО "Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации" в рамках госзадания, на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Кроме того, не обеспечен своевременный ввод в эксплуатацию 26 из 61 технопарка (промпарка) для субъектов МСП, профинансированных в 2019-2024 годах. По состоянию на 31 марта 2025 года оставались не введены 5 парков.

Также установлены факты неправомерного предоставления субсидий уполномоченным банкам на возмещение недополученных доходов по 88 кредитным договорам в рамках программы льготного кредитования субъектов МСП (ущерб оценивается в 56 млн рублей). Кроме того, 11 кредитным организациям не направлены требования об уплате штрафных санкций на сумму 89,4 млн рублей за недостижениепоказателей результативности предоставления субсидий.