МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российская группа компаний "Спутникс" (входит в группу АФК "Система") совместно с "Цифровой транспортной платформой" (дочернее общество Государственной транспортной лизинговой компании, также ГТЛК) планируют интеграцию данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с космических аппаратов и беспилотников. Соответствующий меморандум был подписан на международном форуме "Беспилотные системы 2025", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Подписание документа состоялось на международном форуме "Беспилотные системы 2025". Стороны намерены совместными усилиями реализовать сквозные сценарии использования данных, а также их дальнейшую обработку с применением технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Спутникс" Николай Пожидаев положительно оценил сотрудничество с ГТЛК и отметил, что совмещение данных с космических аппаратов и дронов повышает их эффективность.

"Интеграция данных из различных источников, таких как БАС и спутники, с использованием технологий искусственного интеллекта - это мировой тренд. Объединение двух отраслей в рамках единой платформы открывает новые перспективы для развития как космической отрасли, так и сегмента беспилотных систем, значительно повышая их эффективность и потенциал", - сказал он.

В пресс-службе "Спутникс" добавили, что сторонами планируется совместное развитие цифровой мультифункциональной платформы отрасли беспилотных авиационных систем "Налетай. РФ". "Платформа "Налетай. РФ" - это универсальная экосистема, объединяющая поставщиков и заказчиков дронов. Теперь к ее функционалу добавлены космические продукты и услуги. Пользователи смогут заказать кубсаты (микроспутники) от 1U до 12U с различными полезными нагрузками (включая высокоточные камеры) и датчики для мониторинга окружающей среды, инфраструктуры и объектов на Земле", - отметили там.

В компании также заявили, что платформу можно будет использовать для заказа спутниковых изображений высокого разрешения со спутников "Зоркий-2М", которые обеспечивают широкий охват и точную геолокацию с разрешением до 2,5 метра.