МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. России понадобится 10 лет, чтобы развить гражданскую авиастроительную промышленность до конкурентоспособного уровня и выпускать 100-200 самолетов в год. Об этом ТАСС заявил заместитель гендиректора московского аэропорта Жуковский, правозащитник, член Общественной палаты РФ, летчик Константин Ярошенко.

"Уже сейчас делаются большие шаги. Ну, я думаю, еще с десяток лет, и мы придем если не к тому, чтобы выпускать сотни самолетов в месяц, как было при Советском Союзе, то хотя бы к тому, чтобы самолетов 100-200 в год могли выпускать", - сказал он.

По словам Ярошенко, достижение такой цели является сложной задачей и требует как времени, так и подготовки необходимых кадров. "Тяжело одномоментно, начиная с 2022 года, полностью все это запустить на полную катушку. Это будет непросто сделать, но делаются очень большие шаги в этом направлении. Нужно не только выпускать самолеты, но еще и подготовить персонал. Как раньше были ПТУ профильные. Вот сейчас где взять, допустим, хорошего токаря, слесаря, фрезеровщика? Сейчас их очень мало", - отметил он.

Ярошенко также подчеркнул, что с молодежью необходимо проводить воспитательную работу, чтобы вызвать у нее заинтересованность в обучении по востребованным специальностям, а также обеспечить достойной заработной платой и жильем.

Константин Ярошенко был осужден в 2011 году в США на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному делу об организации международной схемы контрабанды наркотиков. Вернулся на родину 27 апреля 2022 года в рамках обмена на бывшего морского пехотинца Тревора Рида, приговоренного в 2020 г. к девяти годам колонии общего режима за нападение на полицейских в Москве. Ярошенко с 2023 года занимает пост заместителя генерального директора подмосковного аэропорта Жуковский.