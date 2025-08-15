Скорректированная EBITDA за отчетный период снизилась на 4,8%, говорится в сообщении компании

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Скорректированный чистый убыток "Русала" по итогам января - июня 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил $194 млн против чистой прибыли в $446 млн годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

Скорректированная EBITDA за отчетный период снизилась на 4,8%, до $748 млн.

Маржинальность по скорректированной EBITDA уменьшилась до 9,9% против 13,8% годом ранее. Выручка за шесть месяцев увеличилась на 32% и составила $7,5 млрд.