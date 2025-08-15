Теперь компания владеет 26% акционерного капитала Pioneer Aluminium Industries Limited, следует из отчета

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Русал" в июле 2025 года завершил первый этап покупки доли в размере 26% в глиноземном заводе Pioneer Aluminium Industries Limited в Индии. Стоимость сделки составила $243,75 млн, следует из отчета компании.

"В июле 2025 года группа завершила первый этап приобретения доли в компании Pioneer Aluminium Industries Limited и приобрела 26% долю в ее акционерном капитале за общую сумму 243,75 млн долларов США с учетом дальнейших корректировок, предусмотренных договором купли-продажи акций", - говорится в документе.