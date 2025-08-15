Также гуманоидные машины продемонстрировали навыки рукопашного боя без правил

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Человекоподобные роботы в первый день всемирных соревнований в китайской столице продемонстрировали навыки бега и игры в футбол, искусство вести рукопашный бой без правил. Серия мероприятий проходит на Национальном конькобежном стадионе.

Как убедился корреспондент ТАСС, во многих ситуациях гуманоидные машины показали себя с лучшей стороны. Разумеется, не обошлось без неловких моментов, включая их падения и временную потерю ориентации в пространстве.

Прошедший 15 августа матч по футболу в формате пять на пять был полностью управляемым алгоритмами искусственного интеллекта с минимальным вмешательством человека. Он вызвал множество одобрительных отзывов среди зрителей, поднял им настроение рядом неожиданных моментов.

© Николай Селищев/ ТАСС

В общей сложности на состязаниях, которые продлятся до 17 августа, заявлены порядка 500 умных машин. В этом масштабном мероприятии, которое привлекло жителей со всей страны и гостей из-за рубежа, участвуют 280 команд из 16 государств.

Всего состоится 26 видов соревнований. Они разделены на три категории - спортивные состязания (бег на дистанции от 100 м до 1,5 км, эстафета, преодоление препятствий, прыжки в длину и в высоту, футбол, настольный теннис и бои без правил), художественные выступления (в том числе танцы и ушу) и конкурсы профессионального мастерства (демонстрация навыков по перемещению материалов на заводской площадке, сортировке товаров на складе и лекарств в больнице, оказанию сервиса и уборке номеров в гостинице).

Организаторы Всемирных соревнований человекоподобных роботов - администрация города Пекин, Медиакорпорация Китая, Всемирная организация сотрудничества в области робототехники и Международный совет кубка мира по робототехнике в Азиатско-Тихоокеанском регионе.