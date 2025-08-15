Объём вложений составил порядка $4,03 трлн по текущему курсу ЦБ страны

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал китайских компаний в январе - июле увеличился на 1,6% в годовом исчислении и составил 28,82 трлн юаней (порядка $4,03 трлн по текущему курсу ЦБ страны). Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В распространенном докладе не учитывается показатель аграрных домашних хозяйств. Инвестиции предприятий, связанных с сельскохозяйственным сектором, за семь месяцев выросли на 5,6%, в промышленности - на 8,9%, а в сфере услуг - снизились на 2,3%.

К основному капиталу относятся недвижимость и производственное оборудование, вложения в ценные бумаги, патенты и лицензии. Инвестиции предприятий Китая на эти цели в 2023 году выросли на 3%, а в 2024-м - на 3,2%.