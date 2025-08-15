Среднесуточный показатель угледобычи в стране составляет 12,29 млн тонн

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Угольная отрасль Китая в январе - июле увеличила объем добычи на 3,8% в годовом исчислении, до 2,78 млрд тонн. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как следует из распространенного доклада, за июль показатель достиг 380 млн тонн (снижение на 3,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года). Среднесуточный показатель угледобычи в стране составил 12,29 млн тонн.

Согласно официальной статистике, объем добычи угля китайскими компаниями в 2023 году вырос на 2,9%, а в 2024 году - на 1,3%, до 4,76 млрд тонн. РФ - один из ключевых поставщиков этого энергоносителя Китаю: по данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом году поставки российского каменного угля составили 88,42 млн тонн, сократившись на 13%.

В то же время, как подчеркнул ранее вице-премьер РФ Александр Новак, Россия готова наращивать экспорт угля в Китай, поскольку потенциал не исчерпан.