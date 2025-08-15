Более 30% опрошенных молодых россиян планируют получать от 200 тыс. рублей

28% респондентов хотели бы ежемесячно получать от 400-500 тыс. рублей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Каждый третий (33%) россиянин в возрасте от 18 до 35 лет планирует на пике своей карьеры получать зарплату в размере от 200 тысяч рублей в месяц, показал проведенный компаниями "Сберстрахования жизни", "СберНПФ" и сервисом "Работа.ру" опрос (есть у ТАСС).

Согласно результатам опроса, чуть меньше (28%) респондентов хотели бы ежемесячно получать от 400-500 тыс. рублей. Еще 24% рассчитывают получать от 100 тыс. рублей, а 16% - от 300 тыс. рублей.

При этом мнения относительно возраста, на которой приходится пик карьеры, разошлись. Так, большинство (44%) участников опроса считают, что это возраст от 36 до 40 лет, чуть меньше (38%) полагают, что это 30-35 лет, а для 18% - период жизни от 40 до 50 лет.

Нынешние зарплаты

Как показал опрос, 27% респондентов зарабатывают до 50 тыс. рублей, еще 22% опрошенных получают от 51 до 81 тыс. рублей. 24% опрошенных зарабатывают от 81 до 101 тыс. рублей, а 27% респондентов - более 101 тыс. рублей.

При этом большинство опрошенных формируют свои накопления в основном благодаря банковским вкладам, а также вкладываясь в акции и облигации. Реже респонденты выбирают программы страхования жизни инвестиции в недвижимость или золото. Вместе с тем среди целей накоплений чаще всего покупка недвижимости и будущая пенсия.

"Сегодня молодые россияне смотрят далеко вперед и четко понимают, что успешное будущее - это не только карьера и достойная зарплата, но и наличие финансовой подушки безопасности. Именно поэтому среди тех, кто стремится сохранять и приумножать свое благосостояние, растет популярность таких инструментов, как программа долгосрочных сбережений (ПДС) и программы страхования жизни. Уже сегодня их выбирают 17% россиян в возрасте от 18 до 35 лет", - прокомментировал опрос старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Методология

Опрос проводился в начале августа 2025 года на всей территории России среди экономически активного населения от 18 до 35 лет.

В исследовании приняли участие более 2,3 тысячи респондентов.