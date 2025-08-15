По словам представителя ГК "Беспилотные системы", при заключении договора на оказание услуг по аэромониторингу заказчик получит доступ к личному кабинету и сможет в любое время получать отчеты о ходе работ и результаты обработки данных

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Беспилотные системы" разработала специализированный сервис, позволяющий узнавать актуальную информацию о состоянии объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил ТАСС официальный представитель ГК "Беспилотные системы" в рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего".

"Новая разработка ГК "Беспилотные системы" - это геоинформационный сервис для визуализации и анализа данных воздушного мониторинга, планирования полетов и принятия управленческих решений. На портал с различными уровнями доступа вносится информация о состоянии инфраструктуры: маршруты выполненных полетов, фото и видео с полетов, ортофотопланы, обнаруженные нарушения с описанием и точными координатами", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя ГК "Беспилотные системы", при заключении договора на оказание услуг по аэромониторингу заказчик получит доступ к личному кабинету и сможет в любое время получать отчеты о ходе работ и результаты обработки данных. "Система ориентирована на применение в нефтегазовой отрасли, энергетике, строительстве, лесном хозяйстве. В настоящий момент портал работает в тестовом режиме", - добавили в организации.