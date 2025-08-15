Совокупная площадь объектов на стадии строительства в народной республике сократилась на 9,2% за полгода

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Китайская сфера недвижимости в январе - июле зафиксировала падение притока инвестиций на 12% в годовом исчислении, до 5,35 трлн юаней (примерно $750,72 млрд по текущему курсу ЦБ страны). Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Из опубликованного доклада следует, что за семь месяцев соответствующий показатель в жилом фонде составил 4,12 трлн юаней (более $577 млрд), понизившись на 10,9%.

Как уточняется, совокупная площадь объектов на стадии строительства в народной республике за январь - июль сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года до 6,38 млрд кв. м (снижение на 9,2%). Что касается жилой недвижимости, было зафиксировано падение на уровне 9,4%, до 4,45 млрд кв. м.

Из распространенного документа следует, что площадь сданных в эксплуатацию зданий в Китае за семь месяцев уменьшилась по сравнению с тем же прошлогодним периодом на 16,5% и составила 250 млн кв. м. В жилищном секторе произошло снижение на 17,3%, до 180 млн кв. м.

Согласно статистике ГСУ, инвестиции в китайский рынок недвижимости в 2023 году снизились на 9,6%, а в 2024 году - на 10,6%, до 10 трлн юаней (примерно $1,4 трлн).