Расходы исполнили на 50%

КЕМЕРОВО, 15 августа. /ТАСС/. Дефицит бюджета Кемеровской области за первое полугодие 2025 года составил почти 36 млрд рублей, следует из опубликованного на сайте регионального правительства отчета. При этом дефицит по итогам года прогнозировался на уровне 21,8 млрд рублей.

"Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2025 года по следующим показателям: исполнение по поступлению доходов в областной бюджет в сумме 91,1 млрд рублей; исполнение по расходам за счет средств областного бюджета в сумме 127 млрд рублей. Результат исполнения областного бюджета: дефицит в сумме 35,95 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Таким образом, бюджет за полгода получил почти 40% доходов, согласно утвержденным последним поправкам. Расходы исполнены на 50%.

Бюджет Кемеровской области в 2024 году был исполнен с дефицитом в 70,6 млрд рублей. При этом из-за снижения поступлений налога на прибыль бюджет недополучил 58 млрд рублей. Как сообщал губернатор Кузбасса Илья Середюк, в 2025 году потери бюджета из-за снижения добычи угля и падения цен составят 10 млрд рублей.