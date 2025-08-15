Нью-Дели планирует защищать интересы своих работников сельскохозяйственной сферы

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Индии будут отстаивать интересы фермеров и не станут принимать никаких мер, которые могли бы нанести аграрному сектору ущерб. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди, выступая с речью по случаю Дня независимости Индии.

"Индия не пойдет на компромисс в сфере интересов фермеров и не примет никакой пагубной для них политики", - сказал он, пообещав выступать "против любой политики, противоречащей интересам фермеров, рыбаков, скотоводов".

Доступ на индийский рынок сельскохозяйственной и молочной продукции - один из главных спорных вопросов на переговорах Индии и США о двустороннем торговом соглашении. Вашингтон добивается широкого доступа для своих товаров, включая экспорт говядины и молока, генетически модифицированных сельхозкультур.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидается, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для проведения переговоров по этому документу. Планируется, что делегация США прибудет в Нью-Дели 24 августа для участия в шестом раунде переговоров.

Переговоры ведутся на фоне введения вашингтонской администрацией высоких торговых пошлин. Накануне США установили дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Наряду с ранее принятым решением Вашингтона наложить 25-процентную пошлину на индийские товары тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что страна примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.