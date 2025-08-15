Жапаров: фактов, что Киргизия обходит санкции в отношении России, нет

Известны случаи, когда страны, вводившие ограничения против РФ, напрямую сотрудничают с ней "на миллиарды долларов", отметил президент республики

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Фактов, указывающих на то, что Киргизия обходит западные санкции в отношении РФ, нет. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью госинформагентству "Кабар".

"Нет ни одного факта, что мы обошли санкционные товары, поступающие в Россию. Если это так, пусть страны, которые предъявляют нам претензии, предъявят нам доказательства. Такой проблемы нет", - сказал он.

По его словам, известны факты, когда страны, вводившие санкции против России, напрямую сотрудничают с ней "на миллиарды долларов". "Об этом пишут ваши коллеги в тех же международных СМИ", - уточнил он.

Как заверил президент, Киргизия проводит многоотраслевую политику и готова к сотрудничеству со всеми странами. "Эта политика не изменится в будущем. Кто хочет приехать в нашу страну и внести экономический вклад, пусть приезжает. Мы готовы к экономическому сотрудничеству со всеми", - подчеркнул киргизский лидер.