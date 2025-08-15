Розничные продажи водки в России за январь - июль снизились на 4,2%

Продажи коньяка в этот период сократились на 9,8%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Розничные продажи водки в России в январе - июле 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 4,2%, до 41,36 млн дал, коньяка - на 9,8%, до 7,12 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Продажи ликероводочных изделий выросли на 15,3%, до 10,23 млн дал, других спиртных напитков - на 4,3%, до 8 млн дал. Всего продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% сократились на 1,3%, до 66,78 млн дал.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России за указанный период снизились на 12,1% - до 114,66 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 88,9%, до 1,09 млн дал.

Продажи виноградных вин сократились на 1,5%, до 32,16 млн дал, ликерных вин - на 11,8%, до 673,8 тыс. дал. Продажи игристых вин снизились на 3%, до 11,38 млн дал.

Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом за отчетный период уменьшились на 11%, до 803,7 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 61,6%, до 141,7 тыс. дал. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 74,8%, до 1,63 млн дал.