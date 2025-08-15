Пользователи уже сейчас могут регистрироваться в каршеринге через приложение "Драйва" или "Яндекс go"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Яндекс драйв" в августе заработает в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В августе в Челябинске заработает каршеринг "Яндекс драйв". Челябинск станет девятым городом, где откроется сервис", - говорится в сообщении.

Пользователи уже сейчас могут регистрироваться в каршеринге через приложение "Драйва" или "Яндекс go". Обо всех подробностях использования сервиса станет известно в день запуска, добавили в "Яндекс драйве".

Ранее сервис также объявил, что в августе будет запущен в Перми. Сейчас он доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове и Калининграде.