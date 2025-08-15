"Авито авто": авто с пробегом из Москвы чаще приобретают жители южных регионов РФ

Кроме того, москвичи и жители Подмосковья чаще приобретают авто из Петербурга - в столичный регион переезжает каждый пятый автомобиль

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Подержанные автомобили из Москвы чаще всего приобретают жители южных регионов, а именно Краснодарского края (7,5%), Республики Дагестан (5,7%) и Ростовской области (5,2%). Об этом говорится в исследовании "Авито авто", материалы есть в распоряжении ТАСС.

"Если говорить о машинах, которые покупают жители других регионов, то зачастую автомобили из Москвы "забирают" жители теплых регионов России. Так, в Краснодарский край уезжает 7,5% машин, в Республику Дагестан - 5,7%, еще 5,2% - в Ростовскую область", - сказано в исследовании.

По данным "Авито авто", большинство подержанных автомобилей из Москвы и Санкт-Петербурга остаются в пределах своих регионов. При этом 47% машин из столицы переезжают в Подмосковье, а 37% питерских автомобилей - в Ленинградскую область. Еще 3-4% автомобилей распределяются между Владимирской, Калужской, Тверской, Тульской областями и Чечней, а 2,5-3% - по Воронежской, Нижегородской областям, Крыму, Ставрополью и Татарстану.

Кроме того, москвичи и жители Подмосковья чаще приобретают авто из Петербурга - в столичный регион переезжает каждый пятый автомобиль. Среди других популярных направлений - Краснодарский край (5,1%), Дагестан (4,3%), Новгородская (6,1%) и Псковская (4,7%) области, Карелия (3,5%), а также Вологодская, Ростовская и Тверская области, Ставропольский край и Чеченская Республика (по 2-3%).

Столичные премиальные авто чаще всего уезжают в Подмосковье (40% от общего объема), Краснодарский край (5%) и Санкт-Петербург (4,5%). В северной столице основные покупатели премиум-авто - это жители Ленинградской области (26%), Москвы и Подмосковья (21,6%), Краснодарского края (3,9%) и Карелии (2,9%).