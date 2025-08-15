Односторонние меры Соединенных Штатов незаконны с точки зрения международного права, указал директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не имеют права указывать Индии, с кем торговать, а с кем нет. Такое мнение высказал в интервью индийскому телеканалу NDTV директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс, комментируя решение вашингтонской администрации о введении дополнительных пошлин в отношении Индии за покупку российской нефти.

"Односторонние меры США незаконны с точки зрения международного права", - сказал он, подчеркнув, что "Соединенные Штаты не должны указывать Индии, с кем торговать". "Сама предпосылка о том, что США имеют право наказать Россию и ее партнеров из-за войны на Украине, неверна", - констатировал Сакс.

По его словам, Соединенные Штаты "действуют безответственно по отношению к другим странам". "Будьте осторожны. Индия не должна позволять США каким-либо образом использовать себя в бессмысленной торговой войне США с Китаем", - отметил он.

"Не полагайтесь на них. Индии нужна диверсифицированная база партнеров - Россия, Китай, страны АСЕАН, Африка, а не сосредоточенность исключительно на рынке США, который будет нестабильным, медленно растущим и, по сути, протекционистским", - добавил экономист.

Сакс считает президента США Дональда Трампа "экономически безграмотным" протекционистом, который никогда не позволит Индии с экономической точки зрения выйти на мировую арену так же, как это сделал Китай.

"Некоторые считают, что Индия станет заменой Китаю, США будут бороться с Китаем и будут рады, если Индия заменит китайские цепочки поставок. Я считаю это нереалистичным. США не допустят значительного расширения экспорта из Индии, как и из Китая сегодня. Думаю, эти события должны заставить индийских чиновников задуматься", - указал он.

Пошлины США

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидается, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для проведения переговоров по этому документу. Планируется, что делегация США прибудет в Нью-Дели 24 августа для участия в шестом раунде переговоров.

Переговоры ведутся на фоне введения вашингтонской администрацией высоких торговых пошлин. Накануне США установили дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти. Наряду с ранее принятым решением Вашингтона наложить 25-процентную пошлину на индийские товары тариф для южноазиатской республики теперь составит 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми, необоснованными и неразумными, заверив, что страна примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов.