Пользователи могут размещать объявления о продаже ранее приобретенных на платформе товаров и искать заинтересованных в них лиц среди других клиентов, рассказали в компании

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Wildberries открыл для всех клиентов возможность перепродавать друг другу товары, купленные ранее на маркетплейсе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"Компания РВБ открыла для всех клиентов маркетплейса возможность продавать товары друг другу. C2C-сервис (customer-to-customer) доступен пользователям на территории России на сайте и в мобильном приложении Wildberries", - сказано в сообщении.

В компании пояснили, что пользователи могут размещать объявления о продаже ранее приобретенных на Wildberries товаров и искать покупателей среди других клиентов платформы. Такие товары собраны в отдельном разделе "Ресейл". Оплата за ресейл-позиции производится отдельно от обычных покупок на маркетплейсе и доступна только в формате 100%-ной предоплаты. После оформления заказа товар можно забрать в пункте выдачи Wildberries, выбранном покупателем.

При продаже товаров действует ряд ограничений. "Недоступны будут крупногабаритные товары, техника, ювелирные изделия, фармацевтическая продукция, продукты питания, растения, алкоголь и товары 18+. Также есть ограничение по габаритам - 60 40 40 см. Стоимость товара должна составлять от 50 до 25 000 рублей", - отметили в РВБ.