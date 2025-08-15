По словам премьер-министра РФ, их главная цель - обеспечить безопасность, эффективность и высокой качество препаратов и медизделий

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 15 августа. /ТАСС/. Главы правительств стран ЕАЭС принимают сегодня концепции развития общего рынка лекарств и медицинских изделий в объединении. Об этом объявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

Мишустин отметил, что вопросы в сфере здравоохранения - в зоне постоянного внимания правительств стран ЕАЭС. "Сегодня мы принимаем концепции развития общего рынка лекарственных препаратов и медицинских изделий", - объявил премьер.

По его словам, главная задача концепций - обеспечить безопасность, эффективность и высокой качество препаратов и медизделий.

"Нужно и дальше совершенствовать процедуры регистрации лекарств и медизделий, налаживать кооперацию между производителями, - подчеркнул Мишустин. - Здоровье людей - всегда в приоритете".